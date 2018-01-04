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Архив - Донецкая область

Очередная потеря: на Донбассе погиб украинский разведчик

04.01.2018 13:20
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Очередная потеря: на Донбассе погиб украинский разведчик

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб украинский военный Александр Чегурко. Об этом сообщает Кодымская районная государственная администрация Одесской области, передает obozrevatel.com.

"Поступила печальная весть о гибели нашего земляка, Александра Чегурко, 16.07.1987 года рождения, жителя с. Шершенцы Кодымского района. Старший сержант Чегурко ушел из жизни 3 января 2018, защищая Украину", – говорится в сообщении.

При этом обстоятельства гибели военного пока неизвестны.

По информации местных СМИ, Чегурко был разведчиком в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В последнее время мужчина жил в Доброславе Лиманского района Одесской области.



Теги: Донбасс, разведка, Одесская область, потеря, АТО, ВСУ
 
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