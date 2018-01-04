Террористы на Донбассе не пустили сотрудников ОБСЕ на полигон, ведь там были спрятаны их танки и БМП

04.01.2018 13:39

В почти 100-километровой зоне от захваченного Донецка боевики спрятали свое вооружение, однако их увидели работники Миссии. Об этом информирует "Диалог.UA", ссылаясь на украинские масс-медиа.

"За границей отведения оружия, но вне выделенных мест хранения патрульные ОБСЕ заметили танк Т-64, который находился в поле неподалеку от населенного пункта Маркино (ОРДО)", - написали в пресс-центре Миссии.

Как заявили в ОБСЕ, террористы выдвинули им требование о том, чтобы они покинули это место.

А рядом со Славяносербском (ОРЛО) сотрудникам Организации удалось также заметить БМП-1 и бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой на нем (ЗУ-23, 23 мм) террористов.