- «Отдай мне наших людей»: Руслана сообщила детали встречи с главарем «ДНР»21:48
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- В Горловке боевики спровоцировали ДТП с маршруткой, есть пострадавшие18:15
- Боевики расположили военную технику в жилом районе оккупированного города17:01
- Дан прогноз на начало работы аэропорта Мариуполя15:49
- В Донецкой области «Укрзалізниця» откроет международные кассы14:18
- Журналист: «Наши чиновники не хотят признавать очевидного – нет там никакой подготовки к реинтеграции»10:20
- Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ10:19
- В оккупированной Макеевке пьяные боевики атаковали автомобиль ОБСЕ07:40
Дан прогноз на начало работы аэропорта Мариуполя
Заместитель министра инфраструктуры дал прогноз о начале функционирования аэропорта Мариуполя, передает MRPL.CITY, ссылаясь на hromadskeradio.org
По информации Виктора Довганя, у Министерства инфраструктуры Украины есть планы способствовать развитию региональных аэропортов.
«Надо думать и о Мариуполе (это я забегаю наперед, на 2-3 года). Когда проводил там обсуждение национальной транспортной стратегии, прозвучал такой тезис: Мариуполь должен стать «Западным Берлином» для тех, кто «за стеной». Они должны видеть его витриной реформ», - заявил заместитель министра.
Он отметил, что открытие мариупольского аэропорта – рискованное мероприятие, ссылаясь на его близость к зоне ведения боевых действий. При этом Виктор Довгань спрогнозировал, что при достижении стабилизации ситуации, через год-два надо будет открывать мариупольский аэропорт.
Также заместитель министра инфраструктуры Украины сообщил, что планируется развязать вопрос сообщения Мариуполя с центром Украины по железной дороге. Он подчеркнул, что несмотря на имеющиеся споры его ведомства с Украинской железной дорогой, скоростной поезд «Интерсити» будет запущен.
«Чтобы не 17 часов ехать в Мариуполь, а 7,5 часов. Да, это большие средства, мы спорим с УЗ, но это будет», - заявил Виктор Довгань.
Теги: Донбасс, аэропорт, Мариуполь
- «Отдай мне наших людей»: Руслана сообщила детали встречи с главарем «ДНР»21:48
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- В Горловке боевики спровоцировали ДТП с маршруткой, есть пострадавшие18:15
- Боевики расположили военную технику в жилом районе оккупированного города17:01
- Дан прогноз на начало работы аэропорта Мариуполя15:49
- В Донецкой области «Укрзалізниця» откроет международные кассы14:18
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»13:00
- Журналист: «Наши чиновники не хотят признавать очевидного – нет там никакой подготовки к реинтеграции»10:20
- Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ10:19
- «Донбасс» – «Динамо»: первый матч нового года на «Альтаире»22:10
- «Отдай мне наших людей»: Руслана сообщила детали встречи с главарем «ДНР»21:48
- Первый пошел: известный украинский актер поплатился за неуплату алиментов21:31
- "Экс-министру" оккупированного Крыма готовят подозрение, он не задержан21:15
- В Украине назначили новый дополнительные поезд на Рождество20:58
- Есть еще одно дело, по которому Саакашвили «светит» пожизненное, – политолог20:41
- Порошенко: Украина соскочила с российского «газового крючка»20:21
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- Плохие новости для Путина: журналист расскрыл будущее России19:45
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО19:22
- Рост минималки не принесет украинцам счастья — экономист19:02
- Раскрыта тайна студенческого Майдана18:45
- Мясная корзина за 2017 год подорожала на треть. Сколько сейчас стоит мясо?18:22
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе
- В Сеть просочились страшные подробности последних часов жизни Ноздровской
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- Смертельная опасность: Саакашвили рассказал, кого может постичь участь Ноздровской