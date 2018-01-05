Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Дан прогноз на начало работы аэропорта Мариуполя

05.01.2018 15:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дан прогноз на начало работы аэропорта Мариуполя

Заместитель министра инфраструктуры дал прогноз о начале функционирования аэропорта Мариуполя, передает MRPL.CITY, ссылаясь на hromadskeradio.org

По информации Виктора Довганя, у Министерства инфраструктуры Украины есть планы способствовать развитию региональных аэропортов.

«Надо думать и о Мариуполе (это я забегаю наперед, на 2-3 года). Когда проводил там обсуждение национальной транспортной стратегии, прозвучал такой тезис: Мариуполь должен стать «Западным Берлином» для тех, кто «за стеной». Они должны видеть его витриной реформ», - заявил заместитель министра.

Он отметил, что открытие мариупольского аэропорта – рискованное мероприятие, ссылаясь на его близость к зоне ведения боевых действий. При этом Виктор Довгань спрогнозировал, что при достижении стабилизации ситуации, через год-два надо будет открывать мариупольский аэропорт.

Также заместитель министра инфраструктуры Украины сообщил, что планируется развязать вопрос сообщения Мариуполя с центром Украины по железной дороге. Он подчеркнул, что несмотря на имеющиеся споры его ведомства с Украинской железной дорогой, скоростной поезд «Интерсити» будет запущен.

«Чтобы не 17 часов ехать в Мариуполь, а 7,5 часов. Да, это большие средства, мы спорим с УЗ, но это будет», - заявил Виктор  Довгань.  



Теги: Донбасс, аэропорт, Мариуполь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх