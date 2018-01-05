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В оккупированной Макеевке пьяные боевики атаковали автомобиль ОБСЕ
В СММ ОБСЕ отмечают, что двое мужчин, которые очевидно были пьяны, сами признались, что являлись боевиками. Нападавшие вели себя агрессивно
В подконтрольной боевикам "ДНР" Макеевке пьяные боевики напал на автомобиль ОБСЕ. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"В подконтрольной "ДНР" Макеевке (12 км северо-восточнее Донецка) мужчина повредил автомобиль СММ", – говорится в сообщении.
В СММ ОБСЕ отмечают, что двое мужчин, которые очевидно были пьяны, сами признались, что являлись боевиками. Нападавшие вели себя агрессивно.
"3 января, находясь в Макеевке, члены патруля миссии видели двух мужчин, которые, очевидно, были в состоянии опьянения и утверждали, что они являются членами "ДНР"; один из мужчин, агрессивно выражаясь, подошел к команде СММ. Вскоре после этого наблюдатели видели, что тот же человек ударил ногой по пластиковой решетке радиатора автомобиля Миссии, который был припаркован в 10-15 м от их позиции, нанеся автомобилю незначительные повреждения. Наблюдатели сразу же покинули этот район", – говорится в отчете миссии.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, авто, ОБСЕ, ДНР
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