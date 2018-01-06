"Что нам остается делать?!" - жители "ДНР" обвинили Россию в уничтожении шахт Донбасса и назвали циничную причину Москвы

06.01.2018 15:48

Россия продолжает систематически уничтожать промышленные заводы и угледобывающие предприятия Донбасса, затапливая самые эффективные и прибыльные шахты Горловки и Енакиево.

При этом оставшихся без работы шахтеров вынуждают вступать в ряды "народной милиции Л/ДНР", либо выезжать с Донбасса на заработки. Об этом пишет пользователь Иван Шубин, отмечая недовольство со стороны жителей оккупированного Донбасса и оставшихся без работы шахтеров, передает "Диалог.UA". Более того, систематическим закрытием шахт занимается российское предприятие ООО "Шахтопроект" из Санкт-Петербурга. Шубин пишет, что россияне затопили уже 10 работавших до войны шахт в Енакиево и Горловке, при этом уничтожена большая часть дорогостоящего оборудования, кабелей и электроприборов, оставшихся под землей.