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Крик отчаяния дончан: Живем в постоянном унижении, как "отбросы". Нет уже сил. Украине мы были нужны, а сейчас до нас нет никакого дела
Социально-экономическая ситуация в "молодой республике" достигла самого дна. А все потуги оккупантов создать в эти дни в городе праздник с Дедом Морозом и заезжими из РФ артистами второго эшелона делаются для отвода глаз, чтобы жителям ОРДО замылить сознание. "Сегодня" пишет, несмотря на то, что орки в ночь Рождества и с 31 декабря на 1 января отменили комендантский час, желающих выйти на улицы после 23:00 ни тогда, ни сейчас не будет, передает "Диалог.UA".
Больше всего в этой праздничной суете дончан раздражает то, что орки не запрещают салюты и петарды, которые очень сильно пугают маленьких детей, животных. Да и многие взрослые, еще не отошедшие от активных боевых действий 2014 года, до сих пор вздрагивают и бегут в подвалы при каждом взрыве.
В новогоднюю ночь привилегией отмены комендантского часа воспользовались террористы, они пьяные шатались по донецким улицам, устраивали драки во дворах, кутили до утра. Мирные ночью выйти побоялись, не хотели встречаться с "освободителями". "Пьяных в дымину боевиков мы начали замечать еще числа с 25-го декабря.
Шутили, что они отметили католическое Рождество. А потом посмотрели – да они просто не просыхали! И в Новый год они шатались по улицам, судя по звукам – только они и гуляли по ночи", - поделился дончанин Артем. Жители Донецка рассказали, что город украсили лишь в центре, а особенно по окраинам был мрак и ужас. То, что происходило в центре Донецка многим напомнило "привет из 90-х".
Также многих дончан "добил" тот факт, что главную елку "ДНР" охраняли автоматчики. "А вообще, я просто недоумеваю: как под памятником Ленину, борцу с царизмом-империализмом, проходят торжества под "царским" бело-сине-красным флагом? Ведь везде пытались воткнуть цвета России, даже не "ДНР".
Все это, конечно, смотрелось странно", - добавил дончанин. У многих жителей Донецка нет никакого праздничного настроения. В городе куча проблем – от убитых техникой боевиков дорог до восстановления разрушенных боеприпасами домов. На это денег у Захарченко нет, зато есть деньги на пляски, елку и прочие атрибуты, призванные убедить дончан в том, что "ДНР" "процветает".
"Жить в этом унижении постоянном, в положении каких-то отбросов общества уже нет никаких сил. Я живу в Киевском районе Донецка и меня уже просто выворачивает от возмущения. Одни пляшут и танцуют, другие не могут третий год дыру в крыше заделать – нет ни денег, никакой другой материальной помощи", - рассказала жительница Донецка Анастасия.
Она добавила, что террористам нет никакого дела до жизни простых людей, а окраины Донецка вообще оказались за бортом жизни, тут раз в год могут устроить ярмарку продуктов, но многим чтобы дойти до нее нужно преодолеть немалое расстояние. Дончане считают, что в городе нет хозяина и все чаще вспоминают о том, как было раньше.
Многие дончане влачат жалкое существование и им не до праздников, большинство давно не видели нормальной еды – хорошего мяса, сыра да и просто полноценного питания. Ведь после прихода "русского мира" многие на Донбассе стали реально жить от "получки до получки", жестко рассчитывая свои копейки и не позволяя себе ничего лишнего, вспоминая при этом "хорошего Ахметова, который из Донецка сделал конфетку".
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Российская Федерация, Рождество, Новый год, ДНР, террористы
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