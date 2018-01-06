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Архив - Донецкая область

Не нужен никому? Медицинский транспорт на фронте «самый социально не защищенный»

06.01.2018 09:06
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Не нужен никому? Медицинский транспорт на фронте «самый социально не защищенный»

Кто про что в продолжение новогодних и рождественских праздников, а я о медичках. О волонтерских машинах медичках. Пригнанных волонтерами, поставленных на облик. Теперь на них выдают соляру. И все. Больше на них ничего не выдают. Как и на другой волонтерский транспорт, написал волонтер Роман Доник в Фейсбуке.
И самый социально не защищенный слой населения среди волонтерских внедорожников, бусиков, грузовичков именно медички. Автомобиль медицинской службы - это, как бы, машина ничья. Ну, колхозная. Или общаковая.
в большинстве случаев, бесполезный. На нем не сильно то по своим личным делам покатаешься. Поэтому, медицинский транспорт — это забота как бы виртуального командира или начальника медслужбы, а не того, кто на нем ездит.
Но это самый важный и самый главный транспорт, когда наступает 3,14здец. Как для отдельного бойца с острым аппендицитом, так и во время обострения, когда эти медички, залитые кровью, забитые ранеными, летят по разбитым дорогам в госпиталь. Летят спасать жизни ребят. И долетают, и спасают. Вот ради этих нескольких часов полета на грани выживаемости и за гранью ресурса двигателя и живут эти медички.
И нужно всего одно - чтоб в час Ч, эта медичка могла стартануть, забрать на борт раненых и убивая себя в хлам, довезти ребят до операционной. А чтобы она могла стартануть, она должна быть в порядке. Даже если она ничья или общаковая. В один день, она может стать самым главным звеном в жизни каждого солдата.



Теги: Донбасс, машины, медицина, волонтеры
 
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