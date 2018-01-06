Снайперская дуэль в зоне АТО: четкий выстрел – и на одного "ихтамнета" на Донбассе стало меньше

06.01.2018 07:20

Украинский снайпер снял цель с расстояния 450 метров, используя СВД, патрон ЛПС и тепловизионный цифровой прицел Archer. Советник президента главный волонтер страны Юрий Бирюков поделился кадрами в Facebook сообщает "Диалог.UA". Кадры с поля боя он озаглавил так: "Как из "ихтамнета" сделать "ихтамгдетоприкопают"?

А в комментариях к публикации, которая, к слову, за рекорднокороткое время набрала тысячи просмотров, Бирюков сообщил некоторые детали снайперской дуэли.

По словам волонтера, в бою украинский воин использовал СВД, патрон ЛПС и тепловизионный цифровой прицел Archer. Противника снял с расстояния от 300 до 450 метров.