Сутки в АТО: Светлодарская дуга в огне

06.01.2018 09:11

Противник продолжает обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении, поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии - из минометов калибра 82-мм.

"Украинские военные огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии", - отметили военные.