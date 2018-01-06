В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков

06.01.2018 09:49

Во время празднования Нового года на неподконтрольной Украине территории Донецкой области местные «шахтеры» и российские наемники смертельно отравились водкой, которую произвели на предприятии, контролируемом гражданской женой главаря «ДНР» Александра Захарченко Натальей Гладковой. Об этом сообщил журналист Алексей Чибисов, пишет «Канал24».

По его словам, боевики умерли от отравления именно тем алкоголем, который произведен на территории «ДНР».

«Именно водкой с заводов Гладковой массово отравились российские военные и «дэнээровцы» в новогоднюю ночь. На данный момент известно о 41 умершем в страшных муках», – сообщил журналист.

Он также подчеркнул, что статистика убитых Гладковой «очень приличная и может конкурировать с потерями, которые наносят террористам ВСУ».