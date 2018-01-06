В украинской Константиновке в третий раз разбили памятник воинам АТО

06.01.2018 22:10

В Константиновке, Донецкая область, в ночь с 1 на 2 января был разрушен памятник воинам АТО. Злоумышленники повалили на землю две плиты с изображением флага Украины и словами из гимна, а герб Украины разбили и разбросали, передает vesti-ukr.com.

"Неравнодушные горожане собрали вместе осколки памятника", - отмечают местные СМИ и уточняют, что это уже третий случай акта вандализма именно против этого памятника.

Правоохранители зафиксировали факт разрушения памятника, а руководитель общественной организации "Константиновский центр участников боевых действий и волонтеров АТО" Александр Ткач заявил, что конструкция будет восстановлена. "Нам утром 2 января сообщили о том, что памятник снова разрушили неизвестные. Мы большие плиты забрали на реконструкцию. После снова установим их на прежнее место" – сказал он.

В Павлограде на центральной аллее кладбища на ул. Шутя неизвестные обрисовали краской памятники на могилах погибших бойцов АТО. На памятниках были зарисованы лица ребят, даты рождения, герб Украины.

А в Чернигове неизвестные похитили бюст российского поэта Александра Пушкина. Причем двумя неделями ранее там же неизвестные аналогичным образом украли бюст писателя Михаила Коцюбинского.