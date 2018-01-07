Боевики "ДНР" готовят газовую атаку

07.01.2018 21:47

Командование боевиков пророссийской группировки "ДНР" рассматривает возможность использование врывоопасного газа для закачивания в ствол шахты Бутовка с целью проведения провокации.



Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", подчеркивая, что закачать такой газ оккупанты намерены через дегазирующий вентиляционный ствол, соединенный под землей со стволом шахты Бутовка.



Напомним, что шахта Бутовка находится под контролем сил АТО и является одной из самых горячих точек Донецкого направления.