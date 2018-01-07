Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"

07.01.2018 07:25

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", оккупанты ожидают наступление ВСУ со стороны Трёхизбёнки в общем направлении на Смелое и высоту 175.9 с целью отрезания "кишки" у Сокольников.



"В связи с этими "ожиданиями", противник поэтапно усиливает все свои опорные пункты вдоль дороги Сокольники – Пришиб – Славяносербск", - отмечают в ИС. Так, на днях между Славяносербском и Красным Лиманом перегонялись 2 ед. МТ-ЛБ и 1 БМП-1.