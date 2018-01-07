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Донбасс: СММ ОБСЕ посчитала, сколько авто и пешеходов пересекают попранную границу
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 января), патрули СММ посетили на Донбассе пять приграничных районов, которые не контролируются правительством.
В течение около 30 минут мониторинга в пункте пропуска вблизи с. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) наблюдатели отметили, что из Украины в РФ выехали 9 автомобилей (в частности 3 с табличками "ДНР") и 1 фургон. Команда СММ также видела, что в Украину из России въехали 3 автомобиля, 1 фургон и 1 автобус.
Ведя наблюдение в пункте пропуска возле с. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) в течение 55 минут, члены патруля Миссии видели, что из Украины выехали 45 автомобилей (в частности 6 с табличками "ДНР"), 1 автобус (с табличками "ДНР") и 2 грузовика, а в Украину въехали 4 грузовика (в том числе 1 с табличками "ДНР").
В пункте пропуска неподалеку от пос. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) за 20-минутный период наблюдения команда СММ зафиксировала, что из Украины вышли 2 пешехода (мужчина и женщина, оба в возрасте 41–49 лет), а в Украину зашел 1 мужчина.
В течение 25 минут мониторинга в пункте пропуска вблизи г. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя) наблюдатели видели, что из Украины выехали 12 автомобилей и 1 мини-фургон. Команда СММ также отметила, что в Украину въехали 3 автомобиля, 1 автобус и 3 грузовика с крытыми грузовыми отсеками (в частности 1 с табличками "ДНР").
Находясь в пункте пропуска возле с. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) в течение 35 минут, СММ отметила, что в бывшем помещении Государственной пограничной службы Украины никого не было.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, СММ ОБСЕ
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