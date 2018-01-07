Ярош пообещал освободить Крым, Донбасс и Кубань

07.01.2018 15:12

Командир Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора", нардеп Дмитрий Ярош уверяет, что Украина ведет борьбу на своей земле и за ее пределами и вернет все свои этнические земли.



"У нас в Украине куча проблем. Со временем мы их все решим. Но мы – нация, которая живет и ведет борьбу как на своей богом данной земле, так и за ее пределами. И нас – украинцев – десятки миллионов по всей земному шару. Во времена тотальной глобализации это очень важно", – подчеркнул Ярош на своей странице в Фейсбуке.





Нардеп поблагодарил всех украинцев, которые поддерживают "священную борьбу за государство и украинское право".



"Мы – украинцы – обязательно вернем оккупированные Московией Донбасс, Крым, Кубань и другие украинские этнические земли. Мы обязательно победим в изначальной войне добра и зла. Потому что мы – непобедимы! Потому что с нами правда, а следовательно, с нами Бог!" – подытожил Ярош.