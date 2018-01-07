Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика

07.01.2018 22:26

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, которой инкриминируют создание террористической организации, а также изменение границ Украины, утверждает, что никогда не видела и не общалась с офицером контрразведки РФ Игорем Гиркиным (Стрелковым), под руководством которого в 2014 году был захвачен Славянск.



"Я никогда не видела Стрелкова, я никогда с ним не разговаривала. Самое интересное то, что мне сегодня инкриминируют создание террористической организации, изменение границ… Я говорю честно и открыто – я не общалась ни с один боевиком, вообще, я не видела в лицо ни одного боевика", – рассказала Штепа в эфире телеканала "Правда тут".



По словам бывшей градоначальницы, в 2014 году ее держал в плену Вячеслав Пономарев – "народный мэр" города Славянска от пророссийской группировки "ДНР".



"Посадил меня в плен Пономарев, но я его не видела никогда с оружием. Охраняли нас, всех кто были в плену, вооруженные люди, но они были постоянно в масках. Я тоже с ними не общалась и с ними не разговаривала, поэтому могу честно сказать, что я не общалась ни с одним боевиком: ни до захвата города Славянска, ни во время захвата, ни после", – заявила экс-мэр.



Штепа также утверждает, что в 2014 году власти Славянска отказывались проводить пророссийские митинги, но их провоцировали непосредственно представители силовых структур – милиции, СБУ и прокуратуры.

По словам Штепы, еще до захвата Славянска отрядом Стрелкова и его соратниками, она просила у украинских властей поддержки, заявляла о неправомерных действиях силовых структур экс-премьеру Арсению Яценюку, а также и. о. президента Украины (с 23.02.2014 по 07.06.2014 г.) Александру Турчинову. «Мы запрещаем митинг, а Олейников – начальник СБУ, начальник милиции, прокурор города – они просто приходят на митинг и выступают: "Да, мы с вами, мы вас поддерживаем"… Они решили уже Харьков захватывать 19-го, а 12-го зайти в Славянск, Краматорск и Донецкую область. Я думаю, что начали со Славянска, потому что Славянск находится на границе с Харьковом, удобное расположение и отход был хороший», - делится экс-мэр.

«Никто Донбасс освобождать не собирался, - уверяет Штепа. - Мой близкий знакомый Володя Кульматицкий (экс-заммэра Славянска, – прим.) поехал 27 апреля, через 10 дней после того, как меня взяли в плен, к руководству АТО. Попросил: "Дайте мне 30 человек, я спасу Нелю Игоревну, там всего 15 человек в здании исполкома, и мы вообще освободим Славянск". А ему сказали: "Да если б было такое разрешение, мы бы сами за час его освободили, нет такого разрешения". Никто не собирался нас освобождать».

Напомним, что бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР", гражданин РФ Игорь Стрелков (Гиркин) весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск. Летом того же года он перекочевал в Донецк. Позже был отозван назад, в РФ. В данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса.



Напомним, что Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ее дело слушалось в Харькове. 20 сентября 2017-го, на очередном заседании, Штепу отпустили под домашний арест. После этого она вернулась в Славянск.