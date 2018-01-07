На Донетчине в здании бывшей больницы нашли арсенал

07.01.2018 18:30

Во время выполнения служебных задач на территории Ясиноватского района сотрудниками полиции была осмотрена здание бывшей больницы возле пгт. Верхнеторецкое. В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал.



Среди обнаруженного: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, граната Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров. Все предметы имеют признаки деформации и коррозии. Боеприпасы будут утилизированы. Сейчас устанавливается происхождение схрона.



Полиция напоминает населению - если вам известно местонахождение, а также факты незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, немедленно сообщайте на линию "102". Это поможет избежать жертв и вовремя нейтрализовать опасность.