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Архив - Донецкая область

На Донетчине в здании бывшей больницы нашли арсенал

07.01.2018 18:30
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На Донетчине в здании бывшей больницы нашли арсенал

Во время выполнения служебных задач на территории Ясиноватского района сотрудниками полиции была осмотрена здание бывшей больницы возле пгт. Верхнеторецкое. В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал.

Среди обнаруженного: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, граната Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров. Все предметы имеют признаки деформации и коррозии. Боеприпасы будут утилизированы. Сейчас устанавливается происхождение схрона.

Полиция напоминает населению - если вам известно местонахождение, а также факты незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, немедленно сообщайте на линию "102". Это поможет избежать жертв и вовремя нейтрализовать опасность.



Теги: Донбасс, полиция, боеприпасы, схрон, арсенал
 
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