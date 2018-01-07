Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины

07.01.2018 13:16

Представители Нацгвардии Украины подарили Донецкому академическому областному драматическому театру (расположен в Мариуполе) государственный флаг для размещения на крыше.



Как передаёт MRPL.CITY, сообщение об этом сегодня утром появилось на странице мариупольского театра в "Фейсбук".



"Накануне Рождества здание театра украсил флаг Украины. Теперь он приобрел там постоянную прописку. Спасибо Национальной гвардии за подарок", - говорится в сообщении представителей театра.