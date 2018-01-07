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Архив - Донецкая область

Названы последние опасности в зоне АТО: угроза с воздуха, снайперский огонь и активизация ДРГ

07.01.2018 09:28
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Названы последние опасности в зоне АТО: угроза с воздуха, снайперский огонь и активизация ДРГ

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в зоне АТО на Донбассе российские оккупационные войска продолжают систематически нарушать режим прекращения ведения огня. При обстрелах (отмечается, что они - низкой интенсивности) противник применяет 82-мм и 120-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие.

"Также противник активизировал ведение снайперского огня за счет увеличения количества снайперских пар в зоне соприкосновения с подразделениями ВСУ на ряде участков (в основном – район Светлодарской дуги и Донецкое направление), - отмечают в ИС. - Противник продолжает активно проводить разведку боевых порядков сил АТО с применением БПЛА для нанесения по ним огневых ударов. На протяжении недели было зафиксировано более 10 полетов БПЛА, в т.ч. 2 из них полеты БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны сил АТО".

Также сообщается об активизации деятельности ДРГ оккупантов Донбасса в районе населенных пунктов Зайцево, Красногоровка и Широкино.



Теги: Донбасс, опасность, АТО, обстрелы, оккупанты
 
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