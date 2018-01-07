Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки

07.01.2018 19:18

С начала боевых действий в прифронтовой Авдеевке погиб 61 человек, более 500 получили ранения.



Такую шокирующую статистику сообщает сайт полиции Донетчины. По факту повреждения помещений к правоохранителям поступило 1248 сообщений. В том числе, обстрелами были повреждены больница, 5 школ и 5 детских садов.



На сегодня в Авдеевке проживает более 26 000 человек, из них более 2300 детей.