Последние новости раздела
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Какие преимущества дает справка ВПЛ18:50
- На Донетчине в здании бывшей больницы нашли арсенал18:30
- С донбасского фронта пришли замечательные новости18:08
- Авдеевку серьезно "отработали"17:12
Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки
07.01.2018 19:18
С начала боевых действий в прифронтовой Авдеевке погиб 61 человек, более 500 получили ранения.
Такую шокирующую статистику сообщает сайт полиции Донетчины. По факту повреждения помещений к правоохранителям поступило 1248 сообщений. В том числе, обстрелами были повреждены больница, 5 школ и 5 детских садов.
На сегодня в Авдеевке проживает более 26 000 человек, из них более 2300 детей.
Теги: Донбасс, Авдеевка, полиция, жертвы, обстрелы
Читайте также:
- В Авдеевке пытались порезать "болгаркой" реактивный огнемет "Шмель". Итог - два трупа и раненый
- Во время обстрела Авдеевки в попавшем под удар доме находились пожилые супруги
- Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник
- В результате ночного обстрела Авдеевки разрушены дома мирных жителей (ФОТО)
- Теракт в России: взорвалась маршрутка (ВИДЕО)
- Кого затримали в прифронтовій Авдіївці
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Какие преимущества дает справка ВПЛ18:50
- На Донетчине в здании бывшей больницы нашли арсенал18:30
- С донбасского фронта пришли замечательные новости18:08
- Жители оккупированной Луганщины прозрели18:05
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- Чубаров пояснил, что поможет освободить Крым21:25
- Россия из-за свинины готова покинуть ВТО21:00
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- "Полицейский" из "ЛНР" во время массовой драки в Петербурге ранил местного жителя19:50
- Порошенко лишил гражданства Украины более 5 тысяч человек19:38
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Как гадать на Рождество 2018
- Курс доллара издевается над украинцами: что произошло