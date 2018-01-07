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Архив - Донецкая область

С донбасского фронта пришли замечательные новости

07.01.2018 18:08
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С донбасского фронта пришли замечательные новости

Сегодняшний день в районе проведения АТО, впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

По состоянию на 18.00 на большой праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.



Теги: Донбасс, перемирие, АТО, ВСУ
 
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