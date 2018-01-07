С донбасского фронта пришли замечательные новости

07.01.2018 18:08

Сегодняшний день в районе проведения АТО, впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.



По состоянию на 18.00 на большой праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.



Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.



Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.