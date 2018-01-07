Сводка из зоны АТО за 6 января: в результате 3 обстрелов в рядах ВСУ есть раненый

07.01.2018 06:29

На Сочельник оккупанты Донбасса продолжали обстреливать позиции сил АТО из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.



Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении 6 января противник из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого, выпустив в сторону украинских защитников более 10 мин.



Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганскими в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.



Всего за прошлые сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное, жизни раненого ничего не угрожает.