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Сводка из зоны АТО за 6 января: в результате 3 обстрелов в рядах ВСУ есть раненый
На Сочельник оккупанты Донбасса продолжали обстреливать позиции сил АТО из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении 6 января противник из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого, выпустив в сторону украинских защитников более 10 мин.
Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганскими в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
Всего за прошлые сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное, жизни раненого ничего не угрожает.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
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