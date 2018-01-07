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Архив - Донецкая область

Сводка с КПВВ у линии разграничения: сегодня легче всего проехать через "Гнутово"

07.01.2018 08:54
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Сводка с КПВВ у линии разграничения: сегодня легче всего проехать через "Гнутово"

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня, 7 января, рождественским утром, скопилось более 300 авто во все направления.

По данным Госпогранслужбы, в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. На въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" - 40/50; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 60/40; "Гнутово" - 10/20.

Напомним, что накануне Рождества линию разграничения штурмовали более 24 тысяч человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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