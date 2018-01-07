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Архив - Донецкая область

У Авдеевки готовится "замес"?

07.01.2018 20:30
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У Авдеевки готовится "замес"?

Используя перемирие, оккупанты активно пополняют боекомплект своих мобильных огневых групп, действующих севернее Авдеевки на участке от Каменки до Верхнеторецкого.

Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление". Кроме того, по данным ИС, севернее Ясиноватой, со стороны Зорьки, от железной дороги ведется переброска боеприпасов несколькими Уралами через частный сектор в район высоты 272.2 около дороги Е-50.

Напомним, что окрестности Авдеевки, включая знаменитую промзону, являются одним из самых неспокойных участков фронта.



Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, оккупанты
 
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