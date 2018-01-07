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Архив - Донецкая область

Украинская сторона СЦКК отреагировала на новый "приказ" представителей ОРДЛО

07.01.2018 07:10
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Украинская сторона СЦКК отреагировала на новый "приказ" представителей ОРДЛО

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что пророссийские террористические группировки НВФ ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создавать опасность их работе

"Украинская сторона СЦКК информирует, что с начала 2018 года СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничения доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украины территории, - говорится в сообщении. - В то же время, популисты из ОРДО / Орлоя имитируют бурную деятельность, выдав за последние 6 месяцев уже второй "приказ" о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. Особой наглости таким действиям придает то, что после издания предыдущего "приказа" в конце августа 2017 года, количество указанных ограничений не только не уменьшилась, а даже увеличилась. Так, к примеру, за первый же месяц его "действия" СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев таких нарушений".

Украинская сторона СЦКК отмечает: указанное свидетельствует об исключительно популистском характере обнародованных "приказов" и отсутствии заинтересованности главарей квазигосударственных образований и их российских кураторов в беспристрастном мониторинге выполнения боевиками ОРДО / ОРЛО минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, СЦКК, СММ ОБСЕ
 
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