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Украинский воин у Горловки: Против нас воюют наемники, они приехали из России
Олег - один из тех, кто воюет в рядах ВСУ в пригороде Горловки. Сам - с Винницкой области. На фронте с начала 2016-го. У Олега - почти 25 лет стажа в армии. Оставлять служу не намерен, пока Украина не победит и не вернет свои земли.
"Первый день перемирия, 23 декабря, начался с обстрелов. РПГ и крупнокалиберные пулеметы. Около двух ночи стреляли", - рассказывает воин представителям Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым").
Расстояние между позициями - незначительное, на таком даже стрелковое оружие опасно. А из-за близости лесополосы пытаются подползти вражеские диверсанты.
"Подползает метров на 80-100. Ближе мы не подпускаем, и они боятся, - говорит Олег. -Против нас воюют наемники, боевики, они приехали из России, однозначно… Стреляют прицельно. Да и как шахтер мог бы корректировать огонь?"
Дома его ждут родители, жена и взрослая дочь.
"Они знают, что я здесь, но ничего не рассказываю. Говорю только, что все в порядке, жив-здоров. Меньше знают - лучше спят", - улыбается Олег.
Помочь воинам АТО можно по этой ссылке: https://goo.gl/4VZFjG
Теги: Донбасс, война, Горловка, АТО, ВСУ, наемники, оккупанты
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