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Архив - Донецкая область

В Донецке медали меняют на продукты

07.01.2018 07:43
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В Донецке медали меняют на продукты

Известный журналист и блогер Денис Казанский, вынужденно покинувший оккупированный Донецк, рассказал о горькой участи этого города.

"Какая все-таки ирония судьбы. "Борцы с фашизмом" довели до того, что медали воевавших дедов в Донецке теперь меняют на продукты", - пишет Денис на своей странице в Фейсбуке, публикуя подтверждающий это скриншот с соответствующего сайта.



Теги: Донецк, Донбасс, медаль, ДНР, оккупанты
 
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