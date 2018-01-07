В Донецке медали меняют на продукты

07.01.2018 07:43

Известный журналист и блогер Денис Казанский, вынужденно покинувший оккупированный Донецк, рассказал о горькой участи этого города.



"Какая все-таки ирония судьбы. "Борцы с фашизмом" довели до того, что медали воевавших дедов в Донецке теперь меняют на продукты", - пишет Денис на своей странице в Фейсбуке, публикуя подтверждающий это скриншот с соответствующего сайта.