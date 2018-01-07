В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет

07.01.2018 16:17

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала, как боевики НВФ "ДНР" обстреливают мегаполис. А также, как местная "власть" экономит на восстановлении разрушенного жилья.



Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):



"Оккупированный Донецьк. Мужчина рассказывает, что он с женой - пенсионеры, украинские пенсии не получают, т.к. боятся. Их сын пошёл служить в полицию днр. Выезжает на происшествия. Пишет протоколы. Зарплата 13800, плюс премии при хорошем раскладе. Итого 18 тысяч рубчиков. Не шикуют, но питаются нормально. Они боятся, что Украина вернётся и сына посадят. Говорит со мной осторожно, прощупывает. кто я.



Говорю, что если он никого не убивал, то один расклад, а если убивал, то другой. Здесь же всё понятно. Естественно, Украина вернётся, только дурак это не понимает. А СБУ поспрошает: "И шо ты, товарисч, делал в оккупации?"



Мужчина отвечает, что сын не воевал и никого не убивал. А потом вдруг начинает рассказывать, как девятиэтажку, где они живут, обстреливали. И окна их выходят на территорию под днр-овцами. И к ним залетели осколки и встряли в стену на кухне. А потом местное телевидение рассказало, что это Украина обстреляла. А ВСУ стоят с другой стороны и далеко. От них никак не могли в их окна попасть осколки мины, которая летит на расстояние 2-5 км.



"Это точно наши днр-овцы нас обстреляли. И все это знают, но молчат. А что ты скажешь против военного режима?" - закончил он.



Только ушёл мужчина, тут возле меня остановилась женщина. Пару фраз и понятно, с кем имеешь дело. Женщина стала рассказывать, что они живут в Киевском районе в частном секторе. Как-то их обстреляли минами. Люди слышали хлопки и свист. А потом одна из мин встряла в дерево прямо перед их домом , а волной раскурочило веранду, осколки разбили все окна в доме, кроме ванной комнаты, где они с мужем в тот момент умывались с утра и остались живы и невредимы. Такое счастье. Только нервы теперь никакашкины.



Тут в скоростях приехали корреспонденты. Пофоткали и уехали. Приехали члены из каких-то органов, сказали, шо рыспублика окажет помощь, токо не устраняйте пока разрушения, приедет комиссия всё оценинт и тогда выделятся деньги.



Время шло. Холодно. Сходили в районный исполком. Там сказали ждитте-ждитте. Потом ещё раз сходили, им ответили, что о них помнят. Потом в третий раз сказали, что конечно же, о них не забыли, не волнуйтесь, скоро придём.



Жильцы вставили новые окна, забили все досками. Теперь в доме темно и мерзко.... Веранду разобрали до конца, т.к. средств её восстанавливать уже не хватило.

Прошёл год и вдруг является комиссия. Посмотрели, сказали, мол, а-а-а, так вы уже всё сами восстановили, молодцы, ну, тогда мы пошли дальше.



Вот, такая забота о человеке в молодой рыспублике".