В Донецкой области накануне Рождества произошла огненная трагедия

07.01.2018 06:24

Во время пожара 6 января в Марьинском районе (подконтрольная правительству часть Донетчины) один человек погиб, двое – пострадали.



6 января в 14:14 в Службу спасения поступила информация о пожаре на ул. Речная, д. 1 с. Долиновка, Марьинский район.



По прибытию к месту вызова, в 14:42, было установлено, что происходит горение внутри дома, наблюдается плотное задымление.



Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили пострадавшую женщину, которая впоследствии скончалась в карете скорой медицинской помощи.



Двое мужчин, которые находились в доме, обратились за медицинской помощью с диагнозом - ожог головы и степени и легкое отравление угарным газом. От госпитализации они отказались.



Пожар, причина которого устанавливается, был локализован в 15:18, а ликвидирован в 15:47.



Причина и ущерб устанавливаются. От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.