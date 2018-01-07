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В Донецкой области накануне Рождества произошла огненная трагедия
Во время пожара 6 января в Марьинском районе (подконтрольная правительству часть Донетчины) один человек погиб, двое – пострадали.
6 января в 14:14 в Службу спасения поступила информация о пожаре на ул. Речная, д. 1 с. Долиновка, Марьинский район.
По прибытию к месту вызова, в 14:42, было установлено, что происходит горение внутри дома, наблюдается плотное задымление.
Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили пострадавшую женщину, которая впоследствии скончалась в карете скорой медицинской помощи.
Двое мужчин, которые находились в доме, обратились за медицинской помощью с диагнозом - ожог головы и степени и легкое отравление угарным газом. От госпитализации они отказались.
Пожар, причина которого устанавливается, был локализован в 15:18, а ликвидирован в 15:47.
Причина и ущерб устанавливаются. От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Теги: Донбасс, пожар, спасатели, смерть
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