В Донецкой области стало больше взрывов

07.01.2018 10:05

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 января), в Донецкой области зафиксирован аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период. При этом стало больше взрывов (150 против 70).



Так, вечером 4 и ночью 5 января камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 2 взрыва неопределенного происхождения, 1 взрыв в воздухе, 2 снаряда с запада на восток, 3 взрыва неопределенного происхождения, 4 снаряда с запада на восток и 2 снаряда с востока на запад, а затем в общей сложности 5 взрывов неопределенного происхождения и 36 снарядов (21 с востока на запад и 15 с запада на восток) — все в 0,5–1,5 км к югу. Во второй половине дня 5 января эта же камера зафиксировала (в хронологической последовательности) 1 снаряд с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения и 6 снарядов с востока на запад — все в 0,5–1,5 км к югу.



Днем 5 января, осуществляя мониторинг на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение примерно 4 часов, члены патруля Миссии слышали 2 взрыва неопределенного происхождения, а также огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 0,5–1 км к юго-западу и западу. Команда Миссии также слышала 24 взрыва неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия — все на расстоянии 1–5 км в секторе от юго-запада до севера.



Вечером 4 января в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали 9 взрывов, оцененных как выстрелы из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм), 2 взрыва неопределенного происхождения и 5 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 5–7 км к юго-юго-западу.



Вечером 4 января, ведя наблюдение в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км северо-востоку от Донецка), команда СММ слышала 45 взрывов неопределенного происхождения и около 220 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 4–6 км к юго-востоку.