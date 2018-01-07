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Архив - Донецкая область

В Ясиноватую вернули газ

07.01.2018 14:13
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В Ясиноватую вернули газ

Сегодня, 7 января, сотрудники "Донбассгаз" восстановили газоснабжение Ясиноватой (неподконтрольная часть Донетчины), которое было нарушено в результате разгерметизации магистрального газопровода.

"По состоянию на 12:00 7 января, газовики восстановили газоснабжение в Ясиноватой: на 97 процентов – абонентам, проживающим в многоквартирных домах и на 99 процентов абонентам, проживающим в частных домах", – отмечает пресс-служба "Донбассгаз".

Там уточнили, что без газоснабжения остаются 278 абонентов в многоквартирных домах и 15 абонентов частного сектора по причине их отсутствия дома на момент подключения. По мере возвращения в свои жилища, абонентам рекомендуется оставить заявку на возобновление газоснабжения.

Аварийная ситуация на магистральном газопроводе в Ясиноватой произошла ночью 5 января. В результате без газоснабжения остались почти 13 тысяч абонентов.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, ремонт, газ, ОРДО
 
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