В Ясиноватую вернули газ

07.01.2018 14:13

Сегодня, 7 января, сотрудники "Донбассгаз" восстановили газоснабжение Ясиноватой (неподконтрольная часть Донетчины), которое было нарушено в результате разгерметизации магистрального газопровода.



"По состоянию на 12:00 7 января, газовики восстановили газоснабжение в Ясиноватой: на 97 процентов – абонентам, проживающим в многоквартирных домах и на 99 процентов абонентам, проживающим в частных домах", – отмечает пресс-служба "Донбассгаз".



Там уточнили, что без газоснабжения остаются 278 абонентов в многоквартирных домах и 15 абонентов частного сектора по причине их отсутствия дома на момент подключения. По мере возвращения в свои жилища, абонентам рекомендуется оставить заявку на возобновление газоснабжения.



Аварийная ситуация на магистральном газопроводе в Ясиноватой произошла ночью 5 января. В результате без газоснабжения остались почти 13 тысяч абонентов.