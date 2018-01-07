Важлива перемога: на Донбасі здобули компенсацію за зруйноване обстрілами житло

07.01.2018 10:46

Суд другої інстанції задовольнив позовні вимоги мешканки Авдіївки щодо компенсації за зруйноване житло.



На початку 2017 року до Слов’янського офісу БФ "Право на захист" звернулася Тетяна Миколаївна (ім’я переселенки змінене), що мешкала у власному будинку в Авдіївці Донецької області. Внаслідок обстрілів у 2015 році будинок разом з усім майном було повністю зруйновано, тож жінка була вимушена проживати в іншому місті.



"На жаль, на сьогодні українське законодавство не забезпечує громадян України спеціальними механізмами для отримання компенсації за зруйноване житло, – розповідає Герман Петров, адвокат Слов’янського офісу БФ "Право на захист". – Це означає, що на сьогодні нема якихось спеціальних актів законодавства, тобто законів чи підзаконних нормативно-правових актів, які би давали людям можливість звертатися до держави Україна за захистом порушеного права власності".



Юридична команда БФ "Право на захист" протягом майже 4 місяців проводила досудову підготовку до розгляду справи. За цей час юристами було написано численні запити, звернення та підготовлено цілу низку різних документів. Нарешті, у квітні позовну заяву було подано.



Матеріалами справи підтверджено, що будинок жительки Авдіївки був розташований у районі проведення антитерористичної операції і його було пошкоджено в період та внаслідок проведення АТО. Факт пошкодження будинку та висновок про те, що він непридатний для подальшої експлуатації, підтверджується відповідними актами.



Рішенням Селідівського міського суду Донецької області позовні вимоги було задоволено. У грудні 2017 року Апеляційним судом Донецької області винесено рішення, яким рішення суду першої інстанції залишено без змін та задоволено позовні вимоги.



Згідно з рішенням суду відповідача (державу в особі Кабінету Міністрів України) зобов’язано відшкодувати за рахунок коштів Державного бюджету України матеріальну шкоду, заподіяну терористичним актом, на суму близько півмільйона гривень. Рішення набрало законної сили з моменту його проголошення.



Однак у правозахисників немає великого оптимізму щодо негайного виконання рішення, адже на разі у судах різних інстанцій знаходиться понад 150 справ, ведення яких забезпечують як приватні адвокати, так і правозахисні організації. Окремі справи вже розглянуто судами апеляційної інстанції, деякі перебувають на розгляді в суді касаційної інстанції.



У БФ "Право на захист" це вже друга справа, в якій рішення суду апеляційної інстанції прийнято на користь постраждалої особи.



Адвокат, що забезпечує супроводження справ, пов’язаних із відшкодуванням матеріальної шкоди, завданої терористичними актами, вказує на те, що на сьогодні відсутня однозначна судова практика у подібних справах. До того ж, у справах з аналогічними обставинами судами різних інстанцій приймаються абсолютно протилежні за змістом рішення та наводяться відповідні обґрунтування.



Правозахисники наголошують на необхідності збору документів, підтверджувальних матеріалів, в тому числі фото, показів свідків тощо, що можуть стати необхідними як у разі наявності намірів захищати свої права у суді, так і, можливо, при інших обставинах, коли державою буде розроблено механізм компенсації постраждалим за зруйноване житло.