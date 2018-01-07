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Архив - Донецкая область

Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения

07.01.2018 20:00
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Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения

Обнародован график работы мобильных подразделений "Ощадбанка" вблизи линии соприкосновения в Донецкой области в период с 9 по 12 января.

Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, МП "Ощадбанка" на следующей неделе будет обслуживать клиентов в опасной зоне Донетчины следующим образом:


В сообщении отмечается, что специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг: по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Ощадбанк, линия разграничения
 
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