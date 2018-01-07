Всё, что нужно знать о программе "Доступное жилье": максимальная информация с полезными ссылками

07.01.2018 14:40

Обновленная государственная программа "Доступное жилье" стартовала в Украине 28 ноября. О ней сказано и написано уже много. Но вопросы у переселенцев, которые могут участвовать в этом проекте, всё равно возникают. В материале fdu.org.ua сконцентрирован максимум полезной информации касательно данной программы. Думаем, эта статья будет интересна и читателям "Донбасса".





На реализацию программы "Доступное жилье" Кабмин выделил 30 млн. грн. из госбюджета. Средства распределены между всеми областями пропорционально количеству в каждом из регионов лиц, имеющих право на участие в программе.



Право участвовать в программе имеют четыре категории граждан:



1. Внутренне перемещенные лица, если такие граждане не имеют в собственности другой жилой недвижимости кроме той, что находится на временно неконтролируемой территории.

2. Лица, состоящие на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3. Лица, у которых отсутствует жилплощадь на праве собственности.

4. Лица, имеющие в собственности жилплощадь, размер которой не превышает 13,65 кв. метра на одного человека.



При этом установлено общее условие для всех перечисленных категорий граждан – среднемесячный денежный доход (заработная плата, пенсия, социальная и материальная помощь, стипендия и другие социальные выплаты, доход от предпринимательской, научной, преподавательской, творческой деятельности и другой независимой профессиональной деятельности, все виды вознаграждений, денежное обеспечение военнослужащих, дивиденды, проценты, роялти, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав) вместе с доходом членов их семей из расчета на одного человека не должен превышать пятикратного размера среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе, рассчитанной согласно данным Государственной службы статистики Украины.



Размер государственной помощи внутренне перемещенным лицам по программе "Доступное жилье" составляет 50% стоимости жилья, рассчитанной с учетом нормативной площади и предельной стоимости 1 кв. м., при этом:



нормативная площадь составляет 21 кв. м. общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м. на семью;



расчет предельной стоимости 1 кв.м. производится по формуле:



предельная стоимость = опосредованная стоимость умноженная на коэффициент населенного пункта,



Опосредованная стоимость – это стоимость 1 кв.м. жилья в регионе, которая установлена приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 6.11.2017 г. № 291 (с приказом можно ознакомиться по ссылке).



А коэффициент равен:



1,75 – Киев, Днепр, Одесса, Харьков

1,5 – для городов областных центров, а также городов областного значения с населением свыше 300 тыс.чел.

1,25 – для городов областного значения с населением от 100 тыс. до 300 тыс. чел.

1 – для других населенных пунктов



Куда подавать документы?



Программу "Доступное жилье" реализовывает Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" через свои региональные управления.



Внутренне перемещенные лица имеют право получить государственную поддержку для обеспечения доступным жильем в пределах области (города Киева) фактического пребывания согласно справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица.



Подавать документы для участия в программе необходимо в Региональные управления Фонда, адреса и контакты которых можно найти на сайте Фонда.

Какие нужны документы?



Внутренне перемещенные лица для участия в программе должны предоставить:



заявление о предоставлении государственной поддержки (по утвержденной форме);

информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о наличии в собственности жилья на каждого члена семьи (в бумажной форме, полученную не ранее чем за день до подачи заявления о предоставлении государственной поддержки);

справку о регистрации места жительства на каждого члена семьи, выданную исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета, сельским головой (кроме граждан, место жительства которых зарегистрировано на временно неконтролируемой территории);

акт технического состояния жилья (для внутренне перемещенных лиц, жилье которых расположено на территории Украины, на которой органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, и было разрушено или не пригодно для проживания в связи с проведением антитеррористической операции);

копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (в случае, если дата выдачи справки превышает один месяц до даты подачи документов для получения государственной поддержки, предоставляется информация о действительности такой справки);

копию свидетельства о браке (в случае заключения брака);

паспортные данные (копии паспортов взрослых членов семьи);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

справку о денежных доходах по форме, утвержденной Фондом, и документы, подтверждающие денежные доходы гражданина и членов его семьи с указанием их размера (справки с места работы о размере дохода за последние 6 месяцев, справка территориального органа Пенсионного фонда Украины о размере пенсионных выплат за последние 6 месяцев и т.д.);

копию свидетельства о рождении или другие документы, подтверждающие родственные отношения (в случае, если заявителем является семья, с целью подтверждения родственных отношений и верного расчета государственной поддержки);



Порядок действий



Подача в региональное управление Фонда заявления о предоставлении государственной поддержки и необходимого пакета документов. В день поступления заявления со всеми необходимыми документами Фонд регистрирует заявление, присваивает ему регистрационный номер и размещает на официальном сайте регионального управления Фонда: дату регистрации заявления; регистрационный номер заявления; фамилию, имя, отчество представителя семьи; количество членов семьи, на которых рассчитывается государственная поддержка.

Проверка наличия у гражданина и членов его семьи права на государственную поддержку в соответствии с условиями программы.

Включение гражданина в Список кандидатов на получение государственной поддержки для приобретения доступного жилья с указанием суммы государственной поддержки.

Рассмотрение и согласование Списка Кредитным комитетом Фонда.

Принятие решения о предоставлении гражданину государственной поддержки для приобретения доступного жилья. Направление заявителю письменного уведомления о принятом решении.

Открытие заявителем на свое имя текущего счета в уполномоченном по программе банке.

Выбор гражданином квартиры (в течение 3 рабочих дней с момента размещения на сайте регионального управления Фонда уведомления о возможности выбора объекта финансирования (квартиры) гражданин обязан выбрать квартиру из перечня объектов, принимающих участие в программе, и подать в Фонд заявление о выборе объекта финансирования).

Заключение договора об обслуживании средств для приобретения доступного жилья между гражданином и региональным управлением Фонда.

Внесение гражданином на банковский счет части стоимости квартиры, подлежащей к уплате за счет гражданина.

Перечисление государственной поддержки на текущий счет гражданина. Очередность предоставления государственной поддержки определяется датами регистрации заявлений граждан в журнале регистрации заявлений граждан для предоставления государственной поддержки в соответствующем региональном управлении Фонда.

Заключение договора купли-продажи имущественных прав на недвижимое имущество между гражданином и застройщиком. В случае, если финансирование строительства жилья осуществляется через фонд финансирования строительства, то заключается договор об участии в фонде финансирования строительства.

Перечисление средств застройщику со счета гражданина в уполномоченном банке для оплаты стоимости квартиры.

Перечисление суммы возмещения за обслуживание средств с текущего счета гражданина согласно условиям договора об обслуживании средств для приобретения доступного жилья (0,7% стоимости квартиры).



Как выбрать квартиру?



Выбрать квартиру для покупки по программе "Доступное жилье" можно только из перечня объектов строительства и застройщиков, утвержденного специально созданной Межведомственной комиссией.



На данный момент на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликованы два протокола заседания комиссии (от 6.11.2017 г. и 22.11.2017 г.), которыми утверждены застройщики и объекты, допущенные к участию в программе. С протоколами можно ознакомиться по ссылке.



Кроме того, ознакомиться с объектами жилищного строительства, допущенными к участию в программе "Доступное жилье", можно на сайтах региональных управлений Фонда.



Отслеживание состояния поданных заявлений



Ознакомиться с оперативной информацией о состоянии предоставления государственной поддержки в текущем году можно на сайтах региональных управлений Фонда в разделе "Доступное жилье / Состояние регистрации заявлений". Информация на сайтах обновляется ежедневно.