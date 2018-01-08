Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ

08.01.2018 11:15

За минувшие сутки боевики один раз нарушили перемирие, в результате чего ранен один боец ВСУ был ранен.

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что перемирие продержалось почти сутки, «но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня».

Так, на Донецком направлении, противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. По украинским позициям было выпущено полтора десятка мин. Ответный огонь не открывался.

Источник: https://donpress.com