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Архив - Донецкая область

Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ

08.01.2018 11:15
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Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки боевики один раз нарушили перемирие, в результате чего ранен один боец ВСУ был ранен.

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что перемирие продержалось почти сутки, «но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня».

Так, на Донецком направлении, противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. По украинским позициям было выпущено полтора десятка мин. Ответный огонь не открывался.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, обстрел, АТО, ВСУ
 
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