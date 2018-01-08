Последние новости раздела
- Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе14:10
- ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных12:20
- Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ11:15
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Какие преимущества дает справка ВПЛ18:50
Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ
08.01.2018 11:15
За минувшие сутки боевики один раз нарушили перемирие, в результате чего ранен один боец ВСУ был ранен.
В пресс-центре штаба АТО сообщили, что перемирие продержалось почти сутки, «но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня».
Так, на Донецком направлении, противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. По украинским позициям было выпущено полтора десятка мин. Ответный огонь не открывался.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, АТО, ВСУ
Читайте также:
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы
- В Донецке обстрелом разбиты дома, есть раненые
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ
- Мрак и ужас Донецка: появились фото после обстрела (ФОТО)
- Авдеевку прямо сейчас расстреливают из минометов. Горят дома, есть раненые
- Докучаевск накрыл обстрел, горит флюсо-доломитный комбинат
- Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе14:10
- ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных12:20
- Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ11:15
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Какие преимущества дает справка ВПЛ18:50
- Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе14:10
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира13:40
- Идет похолодание: достаём пуховики13:30
- Запрет отпевать малыша в Запорожье: названа истинная причина13:18
- «Киношные» итоги-2017: организаторы «Золотого глобуса» раздали заветные статуэтки12:58
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных12:20
- ВВС США провели масштабную разведку над аннексированным Крымом12:00
- Конец света 2018: что говорят предсказания11:48
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет