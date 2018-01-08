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Архив - Донецкая область

На Донбассе обещают внедрять криптовалюты

08.01.2018 16:50
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Предприятие «Почта Донбасса» планирует начать внедрение блокчейн управления и криптовалют.

Более детальной информации о развитии блокчейн-технологии в публикации нет, передает «Восстановление Донбасса».

В ноябре 2017 года «министр связи ДНР» Виктор Яценко назвал криптовалюты «перспективным механизмом для привлечения инвестиций».

«Я уверен, что многие субъекты хоздеятельности в Европе, Америке и возможно стран БРИКС заинтересованы развернуть такие производственные площадки. Но так как мы находимся в глубокой экономической блокаде, у нас нет международных финансовых инструментов, криптовалюта могла бы быть тем самым мостом, который соединил бы наш промышленный потенциал и потребности глобальной экономики в наших продуктах», – сказал он.+

В октябре 2017 года «Медуза» опубликовала репортаж о блокчейне на подконтрольной «ДНР» территории. Собеседники издания отмечали, что в регионе есть большие перспективы по майнингу (добыче) криптавалют из-за дешевизны электричества, но инвесторов отпугивает военный конфликт и отсутствие гарантий со стороны самопровозглашенных властей.

 

Источник: http://lugradar.net 



Теги: Украина, Донбасс, почта, валюта
 
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