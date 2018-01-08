«Недобитков везли штабелями: Стало известно о потерях боевиков за праздники

08.01.2018 17:55

В оккупированную Горловку Донецкой области в горбольницу № 2 сегодня доставили не менее шести боевиков «ДНР» в состоянии алкогольного опьянения и с легкими ранениями.

Блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети отметил, что «недобитков везли штабелем в кузове».

Также, он уточнил: «Особенностью всех является наличие в анамнезе „легких“ на момент получения, в основном, пулевых ранений мягких тканей, полученных в „начале“ „новогодне-Рождественского перемирия“ — 22−28.12.2017 года. А также наличие нелегкого похмельного синдрома».

Источник: https://donpress.com