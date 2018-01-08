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Архив - Донецкая область

ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных

08.01.2018 12:20
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ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных

Наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что видели невооруженного мужчину в одежде с образцами камуфляжа ВС РФ в районе оккупированного поселка Озеряновка, на окраине оккупированной Горловки.

В пресс-службе миссии: «5 января на блокпосте, расположенном на северной окраине поселка Озеряновка невооруженный мужчина в одежде с образцами камуфляжа Вооруженных сил Российской Федерации и без знаков различия остановил патруль СММ. По истечении 10 минут наблюдателям разрешили проехать дальше».

Также, боевики также остановили патруль СММ на блокпосте, расположенном на автодороге Н-15 к востоку поселка Кременец и разрешили наблюдателям проехать дальше в направлении Донецка только после того, как проверил содержимое прицепа автомобиля миссии.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, россияне, военные, ОБСЕ
 
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