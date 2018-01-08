В Донецкой области появился новый железнодорожный маршрут

08.01.2018 14:47

Новый поезд стартует из Покровска

На сайте «Укрзалізниця» появилась информация о том, что в Донецкой области запустили новый железнодорожный маршрут: теперь из Покровска можно будет еще проще добраться до Днепра. Два этих города соединит новый маршрут поезда № 917 «Покровск-Кривой Рог». С 5 января этот поезд делает остановку в Днепре.



Из Донецкой области этот поезд ежедневно отправляется в 09:43, в областном центре Днепропетровской области будет в 12:57, а финиширует в Кривом роге в 16:10. Соответственно, в обратном направлении поезд выезжает 11:52, до Покровска доезжает за шесть с половиной часов (18:11), а из Днепра выходит в 15:15.





