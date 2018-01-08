Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе

08.01.2018 14:10

Для прекращения военных действий на оккупированном Донбассе Украине нужно осуществить два главных шага: инициировать переговоры с Россией и внести изменения в «минский формат». Как передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода», такую точку зрения озвучил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.



«В первую очередь, несмотря на всю кажущуюся трудность, мы должны добиться провести встречу на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе – это рука Кремля. И до тех пор, пока мы не договоримся с Россией... что может Украина, что может Россия, что мы не можем, – ну, например, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не сможем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей», – считает он. Что касается второго шага, то он, по словам Леонида Кравчука, заключается в изменении минского формата, который должен быть наполнен другим смыслом. Политик также считает возможным переход к «будапештскому формату».



Экс-президент Украины уверен, что «прекращение войны» формально зависит от президента России Владимира Путина, однако «он слушает Россию».