Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики держат «на подвале» ученого-историка

09.01.2018 16:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики держат «на подвале» ученого-историка

На оккупированной территории Донецкой области в начале сентября террористы задержали еще одного украинского ученого-историка.
Об этом сообщил волонтер Сергей Козяк на своей странице в Facebook.
"Ещё в 2014 году, он был в подвале у террористов, но благодаря разным контактам и всеобщей неразберихи его отпустили. За время его плена, дом разграбили. Вот так, одинокий пожилой преподаватель истории и философии остался без средств к существованию. Мы эвакуировали его в Киев, дали деньги на первое время, купили мобильник и разную мелочь", - рассказал волонтер.
По словам Козяка, ученый не смог найти работу и вернулся на оккупированную территорию, где снова был задержан.
"Нормальную Работу он не нашёл, денег снимать жильё не было, бои в родном городе стихли и через год скитаний, от безысходности вернулся домой, где продолжил заниматься преподавательской деятельностью и писать статьи об российской оккупации и ее последствиях. В начале сентября прошлого года его снова арестовали и держат в СИЗО Донецка по сей день", - продолжил волонтер.
Козяк отметил, что просит всех помочь освобождению преподавателя, имя которого пока не называется с соображений безопасности.



Теги: Донбасс, плен, ДНР, боевики, ученый
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх