- В Мариуполе для переселенцев купили 43 квартиры18:12
- Боевики держат «на подвале» ученого-историка16:57
- В Мариуполе бывшие переселенцы требовали выплату пенсий16:41
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"12:24
- "Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО 12:06
- "Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО10:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января09:57
- В "ДНР" запускается "финансовая пирамида" из России09:51
Боевики держат «на подвале» ученого-историка
На оккупированной территории Донецкой области в начале сентября террористы задержали еще одного украинского ученого-историка.
Об этом сообщил волонтер Сергей Козяк на своей странице в Facebook.
"Ещё в 2014 году, он был в подвале у террористов, но благодаря разным контактам и всеобщей неразберихи его отпустили. За время его плена, дом разграбили. Вот так, одинокий пожилой преподаватель истории и философии остался без средств к существованию. Мы эвакуировали его в Киев, дали деньги на первое время, купили мобильник и разную мелочь", - рассказал волонтер.
По словам Козяка, ученый не смог найти работу и вернулся на оккупированную территорию, где снова был задержан.
"Нормальную Работу он не нашёл, денег снимать жильё не было, бои в родном городе стихли и через год скитаний, от безысходности вернулся домой, где продолжил заниматься преподавательской деятельностью и писать статьи об российской оккупации и ее последствиях. В начале сентября прошлого года его снова арестовали и держат в СИЗО Донецка по сей день", - продолжил волонтер.
Козяк отметил, что просит всех помочь освобождению преподавателя, имя которого пока не называется с соображений безопасности.
Теги: Донбасс, плен, ДНР, боевики, ученый
- "Будни войны": боевики пытают и расстреливают украинцев, а потом жалуются
- Боевики «ДНР» показали задержанного украинского разведчика
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
- Плен и обмен: донбасские боевики подняли больную тему
- «ДНР» обречена. Боевики массово сдаются в плен
- Освобожденных заложников проверят на предмет их возможной вербовки спецслужбами РФ
- В Мариуполе для переселенцев купили 43 квартиры18:12
- Боевики держат «на подвале» ученого-историка16:57
- В Мариуполе бывшие переселенцы требовали выплату пенсий16:41
- Россия подарила ЛНР шестиметровый крест15:39
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"12:24
- "Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО 12:06
- "Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО10:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января09:57
- В Мариуполе для переселенцев купили 43 квартиры18:12
- «Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня», - подозреваемый в убийстве Ноздровской оставил записк18:09
- Javelin от США на Донбассе: полк «Азов» их иметь не может17:52
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?17:15
- Боевики держат «на подвале» ученого-историка16:57
- В Мариуполе бывшие переселенцы требовали выплату пенсий16:41
- Японский астронавт вырос на 9 см за три недели на борту МКС16:30
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью16:18
- В Дружковке установили первую зарядную станцию для электромобилей16:00
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?17:15
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями15:59
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- Как гадать на Рождество 2018