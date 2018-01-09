Боевики держат «на подвале» ученого-историка

09.01.2018 16:57

На оккупированной территории Донецкой области в начале сентября террористы задержали еще одного украинского ученого-историка.

Об этом сообщил волонтер Сергей Козяк на своей странице в Facebook.

"Ещё в 2014 году, он был в подвале у террористов, но благодаря разным контактам и всеобщей неразберихи его отпустили. За время его плена, дом разграбили. Вот так, одинокий пожилой преподаватель истории и философии остался без средств к существованию. Мы эвакуировали его в Киев, дали деньги на первое время, купили мобильник и разную мелочь", - рассказал волонтер.

По словам Козяка, ученый не смог найти работу и вернулся на оккупированную территорию, где снова был задержан.

"Нормальную Работу он не нашёл, денег снимать жильё не было, бои в родном городе стихли и через год скитаний, от безысходности вернулся домой, где продолжил заниматься преподавательской деятельностью и писать статьи об российской оккупации и ее последствиях. В начале сентября прошлого года его снова арестовали и держат в СИЗО Донецка по сей день", - продолжил волонтер.

Козяк отметил, что просит всех помочь освобождению преподавателя, имя которого пока не называется с соображений безопасности.