Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины

09.01.2018 13:26

В Сети опубликована новая серия доказательств поставок Россией тяжелого вооружения террористам уже в 2017 году. 11 новых образцов вооружения и бронетехники были переброшены российскими военными, включая танки, артиллерийские орудия, БТР и "КамАЗы".

Информацию об этом опубликовала организация "Информнапалм", приобщив собранные сведения к доказательствам, которые будут представлены Украиной в Гаагском трибунале, передает dialog.ua.

После идентификации новой бронетехники в общей базе сведений о российской оккупации находится уже 44 образца переброшенных вооружений. Эксперты отметили один из примеров, когда идентифицировали новую модель российского БТР-80 с лазерным прожектором и оптическим прицелом производства Ростовского оптико-механического завода.