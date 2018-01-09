Главная / Новости / Донецкая область / "Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО
Последние новости раздела
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"12:24
- "Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО 12:06
- "Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО10:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января09:57
- В "ДНР" запускается "финансовая пирамида" из России09:51
- В BellingCat утверждают, что полк «Азов» уже давно получил летальное оружие из США09:07
- “Ру***ий мир” встречает своих героев: в “ДНР” отправили на пытки боевика, освобожденного по обмену08:41
- Сутки в АТО: 6 обстрелов, 3 раненых08:18
"Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО
09.01.2018 10:24
"Народы" фейковых "ДНР" и Южной Осетии являются братскими, именно поэтому они и" помогают друг другу". Об этом в интервью "WarGonzo" заявил так называемый президент непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов, передает obozrevatel.com.
По его словам, его "республика" открыто предоставляет террористам "военную и другую" помощь и для этого между ними был подписан "рамочный договор".
"Мы должны все сделать, чтобы мы сами были уверены в помощи друг другу, мы же братские народы. И в случае чего-то мы встанем рядом", - заявил Бибилов.
Напомним, Бибилов также признался, что лично консультирует "армию ДНР".
Теги: Донбасс, армия, Южная Осетия, консультация, ДНР, террористы
Читайте также:
- Боевики "ДНР" не хотят воевать и массово обращаются к медикам за справками о состоянии здоровья
- В ДНР бредят: нас признала Южная Осетия, "а это уже - международный уровень"
- "Так может думать только клиент психиатрического отделения", - наемник из РФ о Захарченко
- "Ополченцы" ДНР рвутся в советское прошлое
- Несколько подразделений "армии ДНР" находятся в 15-20 минутной готовности к выдвижению на передовую, - ИС
- В "армии ДНР" хотят служить женщины - из-за денег, - Тымчук
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"12:24
- "Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО 12:06
- "Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО10:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января09:57
- В "ДНР" запускается "финансовая пирамида" из России09:51
- В BellingCat утверждают, что полк «Азов» уже давно получил летальное оружие из США09:07
- “Ру***ий мир” встречает своих героев: в “ДНР” отправили на пытки боевика, освобожденного по обмену08:41
- Сутки в АТО: 6 обстрелов, 3 раненых08:18
- Старый Новый год принесет морозы. Синоптики сделали прогноз14:53
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю14:45
- В Китае построили самый длинный морской мост в мире14:24
- "Алло" запускает виртуальный магазин14:15
- Стало известно о планах Кремля сорвать поставки оружия из США в Украину: американские СМИ выяснили неожиданные подробности14:06
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В США сделали мультсериал про Дональда Трампа (ВИДЕО)13:05
- Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» - «Рома»12:45
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"12:24
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Как гадать на Рождество 2018
- Какие преимущества дает справка ВПЛ