"Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО

09.01.2018 10:24

"Народы" фейковых "ДНР" и Южной Осетии являются братскими, именно поэтому они и" помогают друг другу". Об этом в интервью "WarGonzo" заявил так называемый президент непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов, передает obozrevatel.com.

По его словам, его "республика" открыто предоставляет террористам "военную и другую" помощь и для этого между ними был подписан "рамочный договор".

"Мы должны все сделать, чтобы мы сами были уверены в помощи друг другу, мы же братские народы. И в случае чего-то мы встанем рядом", - заявил Бибилов.

Напомним, Бибилов также признался, что лично консультирует "армию ДНР".