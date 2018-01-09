Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января

09.01.2018 09:57

Сегодня, 9 января, на блокпостах Донетчины своего проезда через линию разграничения ожидало следующее количество автомобилей. Об этом сообщает Госпогранслужбы Украины

«Майорск» – 40/50; «Марьинка» – 40/80; «Новотроицкое» – 40/45; «Гнутово» – 50/30.

Все КПВВ работают в обычном режиме.