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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января

09.01.2018 09:57
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Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января

Сегодня, 9 января, на блокпостах Донетчины своего проезда через линию разграничения ожидало следующее количество автомобилей. Об этом сообщает Госпогранслужбы Украины
«Майорск» – 40/50; «Марьинка» – 40/80; «Новотроицкое» – 40/45; «Гнутово» – 50/30.
Все КПВВ работают в обычном режиме.



Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
 
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