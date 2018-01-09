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Страх - большая сила: командир из АТО рассказал о мощных перестрелках с боевиками
Командир 8-й батареи 3-го реактивного артиллерийского дивизиона 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады Андрей Шейко рассказал о своих ощущениях во время обстрелов боевиков в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу",
"Двенадцать ночи. Лежим в машине – я и Юра Пацкан, мой СОБ (старший офицер на батарее, - "Апостроф"), который отвечает непосредственно за стрельбу, делает расчеты. А я осуществляю общее руководство. Лежим мы с ним, значит. И я смотрю – а впереди, метрах в 800, падают на землю такие мерцающие "снежинки"...", - говорит Шейко.
"И, знаете, и до этого я солдатам говорил, чтобы копали окопы. Но мы постоянно переезжали. И вот скажешь бойцу: "Копай укрытие", он выкопал небольшую ямку с метр глубиной... Так было и здесь", - сказал офицер.
"Оказывается, в состоянии страха, когда ты впервые попадаешь под обстрел, ты не успеваешь ничего. Я даже не успел сказать Юре, который тут же сидел, что надо бежать прятаться. За секунду оказался в окопе – и только потом у меня включился мозг и пришла мысль, что надо еще кого-то позвать... Тогда ты понимаешь, на какие чудеса способно подсознание. И что оно может заставить тебя делать такие вещи...", - добавил военнослужащий.
Он подчеркнул, что после этого случая его подчиненные поняли всю важность рытья окопов.
Также Шейко рассказал и о перестрелках с боевиками в районе Дебальцево в 2015 году.
"Только мы делаем залп – нас мгновенно засекают и моментально туда уже прилетает. Это уже началась такая игра на скорость. "Рыбалка" началась. Мы "рыбачим" по ним, они – по нам. Здесь уже обстрелов хватало. День не проходил, чтобы к тебе ничего не прилетало, чтобы тебя минометы не "тушили", - рассказал офицер.
Кроме этого, он поведал и о результатах работы его подразделения:
"Мы очень много техники им пожгли, как боевой, так и инженерной. Очень много подтвержденных целей было. Ребята, которые на Острой Могиле оборонялись, потом приезжали к нам, благодарили, потому что в нужный момент, когда их очень уж сильно кошмарили, от нас пара снарядов прилетала – и как бабка пошептала".
"На самом деле люди уже настолько чувствовали свои машины, что машина уже реально стреляла туда, куда наведешь. И попадала именно туда, куда целились. Потому что если есть практика – а у нас она уже была, то уже не надо сотню зарядов класть. Достаточно четырех, но выпущенных туда, куда надо".
"До "Минска-2" мы работали очень много. Тогда каталось немало "кочующих минометов", которые нам жизни не давали. Но, слава Богу, не было у меня уже ни убитых, ни раненых. Сепаратисты так никого из нас и не достали".
Шейко указал и на изменения в боевых действиях после подписания "вторых" Минских соглашений.
"Прилетало. В 2015-м немало прилетало. Но сепары тогда уже тоже поменялись. После "Минска-2" нас отвели не на 25, а на 70 км от Дебальцево. Мы попали туда, откуда начинали – под Долгенькое, на границу Донецкой и Харьковской областей. И после этого мы уже ни разу не стреляли. Сначала там стояла одна наша батарея. А в мае 2015-го к нам присоединились еще две батареи. Своих людей из первой волны я еще в апреле отпустил на дембель. Зато получил четвертую волну – и уже с ними проводили подготовку. Потом пришла пятая, шестая волна... И мы и в дальнейшем совершенствовали слаженность подразделений – по линии отвода, не пересекая ее", - подытожил артиллерист.
Теги: Донбасс, Дебальцево, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
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