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Архив - Донецкая область

Сутки в АТО: 6 обстрелов, 3 раненых

09.01.2018 08:18
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Сутки в АТО: 6 обстрелов, 3 раненых

За прошедшие сутки, 8 января, боевики 6 раз нарушили перемирие – 3 военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает pravda.com.ua.

"Темная половина прошедших суток, начиная с 19:00, в районе проведения АТО, прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. До 19:00 российско-оккупационные группировки 6 раз нарушали перемирие", – говорится в заявлении.

На Луганском направлении более 4 часов враг обстреливал позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги. Боевики из крупнокалиберных пулеметов, при поддержке 120-мм минометов провоцировали защитников Луганского и выпустили возле от этого населенного пункта около полусотни боеприпасов. С пулеметов и гранатометов оккупанты вели огонь на подступах к Светлодарску.

На Донецком направлении боевики стреляли из тяжелых минометов калибра 120-мм по защитниках Павлополя, из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов – вблизиТалаковки.

"Возле Новотроицкого противник также активизировался в обеденное время. В основном захватчики применяли стрелковое оружие, включая снайперское, а позже усилили давление – добавили гранатометы", – подчеркнули в штабе АТО.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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