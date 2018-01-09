Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе

09.01.2018 13:44

Командир 8-й батареи 3-го реактивного артиллерийского дивизиона 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады Андрей Шейко рассказал о первых потерях своего подразделения на Донбассе. Об этом военный поведал в интервью "Апострофу".

По его словам, батарея прошла боевой путь на Донбассе без потерь до 5 августа 2014 года.

"И получилось так, что ребята "чистили зеленку" из ЗУ-23-2, из которых беспилотники сбивают. Так "почистили", что один снаряд прилетел к нам в машину. Один наш парень, Вадим Кутовой, погиб на месте, второй, Руслан Колодяжный, 17 осколков поймал. Инвалидом остался. Он может сам передвигаться, слава Богу, но из армии его уволили по инвалидности... Погиб тогда мой земляк, тоже из Ахтырки.

Получилось так, что он поехал – и не вернулся... Это был третий погибший в подразделении. Всего у нас за все время погибло четверо. Последний "200-й" тоже погиб не в бою, его убили на мирной территории. Убийца уже отбывает наказание", - рассказал Шейко.