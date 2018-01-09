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Украинцам должны миллиарды зарплаты
По состоянию на 1 декабря 2017 года работодатели должны украинцам 2 млрд 581 млн грн. Эти данные не затрагивают Крым и неподконтрольные территории в зоне АТО, сообщает Государственная служба статистики, передает business.vesti-ukr.com.
Чаще всего не платят в Луганской и в Донецкой областях – 577,1 млн грн и 537,9 млн грн соответственно. А наименьшая сумма долга зафиксирована в Черновицкой (4,1 млн грн), Житомирской (4,4 млн грн) и Хмельницкой (6,5 млн грн) областях.
Напомним, по данным очередного рейтинга самых высоких зарплат в Европе, украинцы получают меньше всего. Сейчас средняя зарплата украинского работника составляет 190 евро (около 6 тыс. грн). Даже в Молдове и Азербайджане зарплаты и то больше: там средняя зарплата составляет 216 и 232 евро соответственно.
Напомним, реальная заработная плата в Украине в ноябре 2017 года, по сравнению с ноябрем 2016 года, увеличилась на 21,4%. По сравнению с октябрем 2017 года она выросла на 0,5%.
Теги: Донбасс, Донецкая область, зарплата, Луганская область, задолженность, АТО
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