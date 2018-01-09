- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"12:24
- "Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО 12:06
- "Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО10:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января09:57
- В "ДНР" запускается "финансовая пирамида" из России09:51
- В BellingCat утверждают, что полк «Азов» уже давно получил летальное оружие из США09:07
- “Ру***ий мир” встречает своих героев: в “ДНР” отправили на пытки боевика, освобожденного по обмену08:41
- Сутки в АТО: 6 обстрелов, 3 раненых08:18
"Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО
Пропагандисты "ДНР" опубликовали видео с признаниями одного из боевиков на передовых позициях террористов, где наемник рассказал, как на самом деле обстоят дела в рядах армии "ДНР", передает dialog.ua.
Боевик батальона "Патриот" с позывным "Прапор" рассказывает о тяжелом моральном состоянии, апатии и усталости от войны. Наемник рассказал, что за 4 года войны на похоронах был чаще, чем на днях рождения. Ему пришлось воевать в Дебальцево и Донецком аэропорту, а сейчас он сидит в окопах подразделения "Патриот".
Интересно, что в Сети насмехаются над признаниями наемника и не могут понять, является ли он женщиной или мужчиной. Однако пользователи выяснили, что интервьюируемый - мужчина. При этом наемник уверен в победе "русского мира" и все еще воюет за "Новороссию".
Теги: Донбасс, боевик, патриот, наемник, ДНР, батальон, Донецкий аэропорт
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- На Донбассе ликвидирован еще один наемник "ДНР" с позывным "Ежик": в соцсетях показали фото боевика
- Как бывший боевик стал «патриотом Украины»
- "Вежливые люди и новороссия", - стало известно о смерти российского наемника из Омской области, ранее "охотившегося на укров" на Донбассе
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"12:24
- "Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО 12:06
- "Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО10:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января09:57
- В "ДНР" запускается "финансовая пирамида" из России09:51
- В BellingCat утверждают, что полк «Азов» уже давно получил летальное оружие из США09:07
- “Ру***ий мир” встречает своих героев: в “ДНР” отправили на пытки боевика, освобожденного по обмену08:41
- Сутки в АТО: 6 обстрелов, 3 раненых08:18
- В Сахаре выпало 40 см снега15:00
- Старый Новый год принесет морозы. Синоптики сделали прогноз14:53
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю14:45
- В Китае построили самый длинный морской мост в мире14:24
- "Алло" запускает виртуальный магазин14:15
- Стало известно о планах Кремля сорвать поставки оружия из США в Украину: американские СМИ выяснили неожиданные подробности14:06
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В США сделали мультсериал про Дональда Трампа (ВИДЕО)13:05
- Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» - «Рома»12:45
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Как гадать на Рождество 2018
- Какие преимущества дает справка ВПЛ