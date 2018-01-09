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"Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО

09.01.2018 12:06
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"Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО

Пропагандисты "ДНР" опубликовали видео с признаниями одного из боевиков на передовых позициях террористов, где наемник рассказал, как на самом деле обстоят дела в рядах армии "ДНР", передает dialog.ua.

Боевик батальона "Патриот" с позывным "Прапор" рассказывает о тяжелом моральном состоянии, апатии и усталости от войны. Наемник рассказал, что за 4 года войны на похоронах был чаще, чем на днях рождения. Ему пришлось воевать в Дебальцево и Донецком аэропорту, а сейчас он сидит в окопах подразделения "Патриот".

Интересно, что в Сети насмехаются над признаниями наемника и не могут понять, является ли он женщиной или мужчиной. Однако пользователи выяснили, что интервьюируемый - мужчина. При этом наемник уверен в победе "русского мира" и все еще воюет за "Новороссию".



Теги: Донбасс, боевик, патриот, наемник, ДНР, батальон, Донецкий аэропорт
 
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