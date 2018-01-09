В BellingCat утверждают, что полк «Азов» уже давно получил летальное оружие из США

09.01.2018 09:07

Исследовательский проект BellingCat нашел доказательства того, что у полка «Азов» уже давно есть оружие американского производства. Выход соответствующей статьи анонсировал на своей странице Twitter ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер, передает inforesist.org.

«Много шума подняли вокруг разрешения США продавать противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе у батальона «Азов» уже есть изготовленное в США летальное вооружение», — написал Толер призвал ждать новую.

По его словам, гранатометы американского производства были впервые доставлены еще в июле 2017 года, «но могли быть и другие, о которых я не знаю».

Напомним, ранее о том, что в Украине вполне легально используется летальное оружие из США заявил директор американской компании AirTronic USA Ричард Вендивер.